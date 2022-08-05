Transferde gaza basan Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i gündemine aldığı öne sürüldü.
AS Marca'nın haberine göre, Galatasaray'ın yeni transfer hedefi 3 sezondur Chelsea forması giyen dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech. Fas Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan yetenekli futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray, Hakim Ziyech'i transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray yönetimi , Ziyech'i kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin, sarı-kırmızılılardan kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin istediği ve zorunlu satın alma opsiyonu içinse 7 milyon sterlin fiyat belirlediği öğrenildi. Oyuncuya İtalyan devi Milanın'da talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray transferde adeta şov yapıyor! Şimdi de Chelsea'nin yıldız futbolcusunun peşinde - Son Dakika