Galatasaray transferde adeta şov yapıyor! Şimdi de Chelsea'nin yıldız futbolcusunun peşinde

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Transferde gaza basan Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i gündemine aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

AS Marca'nın haberine göre, Galatasaray'ın yeni transfer hedefi 3 sezondur Chelsea forması giyen dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech. Fas Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan yetenekli futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray, Hakim Ziyech'i transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray yönetimi , Ziyech'i kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin, sarı-kırmızılılardan kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin istediği ve zorunlu satın alma opsiyonu içinse 7 milyon sterlin fiyat belirlediği öğrenildi. Oyuncuya İtalyan devi Milanın'da talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.