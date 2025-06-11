15. Şehit Hakan Altıkatoğlu Güreş Turnuvası

Samsun'un Ayvacık ilçesi Sahil Mahallesi'nde Şehit Hakan Altıkatoğlu adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen güreş turnuvasının bu sene 15.'si yapıldı.

1998 yılında Tatvan'da vatani görevini yaparken şehit düşen Hakan Altıkatoğlu için her yıl geleneksel olarak güreş turnuvası düzenleniyor. Şehit Hakan Altıkatoğlu anısına 15. kez düzenlenen güreş turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti. 60 güreşçinin katıldığı turnuvada Hakan Gündoğdu başpehlivan, Asım Aydın ikinci, Ahmet Alver ise üçüncü oldu.

Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu, "Güreşlere yoğun ilgi gösterildi. Ata sporu güreşimiz kıran kırana mücadeleyle geçti. Şehit güreşçi Hakan'ımın yurt içinden ve yurt dışından gelen arkadaşları etkinliğimize renk kattılar. Şehit oğlumun hatıralarını yüreğimde yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

Etkinliğe Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan ve milli güreşçi Mehmet Donbay da katıldı. - SAMSUN