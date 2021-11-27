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Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi - Son Dakika

Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi

27.11.2021 11:45
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Sporla Hayata Değer Kat' projesi kapsamında 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Sporla Hayata Değer Kat' projesi kapsamında 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Siverek Kapalı spor salonunda 32 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın Final maçında Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu, Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulunu 3-1 mağlup ederek voleybol turnuvasının şampiyonu oldu. Turnuvada Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu voleybol takımı ikinci olurken Jandarma Gücü Voleybol takımı ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren ilk üç takıma protokol tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Turnuva şampiyonu olan Şehit Mahmut Elçi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Hanlı şunları kaydetti: "Düzenlenen turnuva, Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenmiş bir turnuvadır, bizim okulumuzun ismi de Şehit Mahmut Elçi olması hasebiyle bizim kazanmamız ayrıca bizi onurlandırdı. Böyle bir turnuvanın düzenlenmesinden mutluyuz. Destek veren herkese teşekkür ederiz."

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvasının finalini gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Şenlik de "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen 'Sporla Hayata Değer Kat Projesiyle' Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Türkiye Gençlik Vakfı Siverek İlçe temsilciliği ve Siverek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede sporun gelişmesi ve pandeminin psikolojik etkilerini en aza indirebilmek adına 32 takımın katıldığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvasının finalini yaptık. Turnuvada dereceye giren 3 takımıza protokol tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi, katılım sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi
Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi

Hisarcık, voleybol, Siverek, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehit öğretmen Aybüke anısına düzenlenen turnuva sona erdi - Son Dakika Spor


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