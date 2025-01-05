Şehit Polis Anısına Taekwondo Kupası - Son Dakika
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Şehit Polis Anısına Taekwondo Kupası

Şehit Polis Anısına Taekwondo Kupası

Muğla'da Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası ödül töreni ile tamamlandı.

05.01.2025 13:17
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Muğla'da Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası ödül töreni ile tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Taekwondo İl Temsilciliği tarafından "Şehit Polis Yaşar Özlem Anısına Gençler ve Büyükler Taekwondo İl Birinciliği Kupası" düzenlendi. Organizasyona, 8 ilçeden 11 kulüp ve yaklaşık 75 sporcu katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Temsilcisi Uğur Göktaş şunları söyledi: "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan, bugün burada adını anarak yaşatmak istediğimiz canım kardeşim Yaşar Özlem'i; yarının teminatı sporcularımızın alınteri ve mücadeleleri ile yad edeceğiz. Bu, benim de Taekwondo Federasyonu İl Temsilcisi olarak son organizasyonum olacak. Dolayısıyla böyle anlamlı bir organizasyon ile görevime veda etmek istedim. Bugün itibariyle yaklaşık 7 yıldır onur ve gururla yürütmekte olduğum görevimi çok şükür ki alnım ak, başım dik şekilde geride bırakıyorum. Bu vesile ile il temsilciliğim döneminde şahsıma ve branşımıza destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize sonsuz saygı ve dualarla; sporcularımıza burada verecekleri mücadele ve buradan sonra gidecekleri Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum"

Protokol üyelerinin madalya takdiminde bulunduğu etkinlik antrenörler, hakemler ve velilerin katıldığı madalya ve kupa töreninin ardından sona erdi - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Polis, Spor, Son Dakika

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