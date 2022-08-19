Şehitkamil'de 7 binin üzerinde çocuk su sporlarıyla tanıştı - Son Dakika
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Şehitkamil'de 7 binin üzerinde çocuk su sporlarıyla tanıştı

19.08.2022 12:35
Şehitkamil'de 7 binin üzerinde çocuk su sporlarıyla tanıştı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, yaz döneminde 7 bin kursiyeri su sporları ile tanıştırdı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, yaz döneminde 7 bin kursiyeri su sporları ile tanıştırdı. Kulvarlarda temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Rıdvan Fadıloğlu, başarı belgelerini takdim etti.

Su korkusu olan, serinlemek isteyen, yazı eğlenceli etkinliklerle değerlendirmek isteyen, kulvarda şampiyonluk hayali kuran on binleri, su sporlarıyla tanıştıran Şehitkamil Belediyesi, 2022 yılı yaz spor akademileri döneminde 7 binin üzerinde kursiyeri misafir etti.

Alleben 1 Yüzme Havuzu ve Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen çalışmalarda temel eğitim gruplarıyla birlikte performans sporcularının da çalışmalarını büyük bir titizlikle takip eden uzman eğitmenler, branşa özgü yetenek taramaları neticesinde yüzme, sutopu ve sualtı sporları takımlarına yeni yetenekler kazandırdılar.

"Milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"

Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika takdim töreninde küçük kulaçların mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşmada, milli sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Fadıloğlu, "Yaz dönemini spor yaparak değerlendiren tüm sporcularımızı kutluyorum. Onlara büyük destek veren değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Velilerimizin başarılardaki rolleri çok büyük. Alleben Yüzme Havuzlarımız, Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirdi. 25 sporcumuzu Milli Takım kadrolarına kazandırdık. Hedefimiz milli sporcu sayımızı arttırmak, dünya şampiyonluklarından sonra inşallah olimpiyatlara katılacak sporcular yetiştirmek. Çalışmalarda emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamil'de 7 binin üzerinde çocuk su sporlarıyla tanıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil'de 7 binin üzerinde çocuk su sporlarıyla tanıştı - Son Dakika
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