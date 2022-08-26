Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika
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Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine destek

26.08.2022 15:14
Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine destek

Şehitkamil Belediyesi, 'Spora Tam Destek' sloganı ile Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübüne branşa özgü spor malzemesi desteği sağladı.

Şehitkamil Belediyesi, 'Spora Tam Destek' sloganı ile Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübüne branşa özgü spor malzemesi desteği sağladı. Sporcu montu ve futbol antrenman toplarının armağan edildiği programa, spor camiasının ilgisi büyük oldu.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini, 2022-2023 sezonu öncesi 76 farklı amatör spor kulübüne bin 520 adet sporcu montu ve bine yakın futbol antrenman topu armağan ederek sürdürdü. Sporculara malzeme desteği ile amatör spor kulüplerine daha nitelikli şartlarda müsabaka ve antrenmanlara katılma imkanı sağlayacak. Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen spor malzemesi takdim törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü V. Levent Demir ile çok sayıda spor kulübü başkanı, antrenör ve sporcu katıldı.

Yıllardır destek görüyorlar

Program esnasında katılımcılara seslenen ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Belediyesinden uzun yıllardır çok büyük destek ve ilgi gördüklerini belirterek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Gözegir, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyemiz, sadece 4 yıllık süre zarfında 2 nitelikli stadyumu Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdı. Geçmiş dönemde faaliyete geçen stadyumlarla birlikte şu anda 4 farklı tesis, yıl boyunca amatör spor faaliyetlerinin hizmetinde. Bunun dışında Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan ne talep edersek sağ olsun bizleri boş çevirmiyorlar. Geleneksel hale gelen spor malzemesi desteği de bunlardan sadece birisi. Her şeyi ile en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş armağanlar, bugüne kadar göstermiş oldukları büyük destek ve ilgi için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyor, tüm kulüplerimize sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyorum."

"Sporcularımız her şeyin en iyisini hak ediyor"

Sporcular ve antrenörlerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Spor kulüplerimizin ve sporcularımızın daha nitelikli şartlarda faaliyetlerini icra edebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Sporcularımız her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorlar. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde kulüplerimizin taleplerini dikkate alarak bu yıl 76 spor kulübümüze sporcu montu ve antrenman topu armağan ediyoruz. Bu desteklerimiz farklı sportif malzeme ve ekipmanlarla devam edecek. Sporcularımız, müsabakaların gerçekleştirildiği sonbahar ve kış döneminde soğuk hava şartlarında inşallah daha sağlıklı bir şekilde çalışmalarını icra edecekler. Armağan ettiğimiz topların şık paslara, bol gollü, seyir zevki yüksek müsabakalara zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Programı onurlandıran spor camiamıza ve kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sporun ortak paydasında buluşan herkes için sağlıklı, centilmence geçen başarılı bir sezon olmasını diliyorum." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Şehitkamil, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika

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