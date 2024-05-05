Şehitkamil Belediyespor, Kalespor\'u 3-1 mağlup ederek BAL\'a yükseldi

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Şehitkamil Belediyespor, Kalespor'u 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme başarısı gösterdi. Zorlu maçta takımı yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, maçın son düdüğüyle birlikte takım ve taraftarla büyük sevinç yaşadı.

Şehitkamil Belediyespor ile Kalespor arasındaki maç, Aktoprak Stadyumu'nda oynandı. Taraftarlarının coşkulu desteğiyle Şehitkamil Belediyespor, sıkı savunması ve etkili hücumlarıyla rakibine geçit vermedi. Son dakikaları adeta nefes kesen mücadelenin sevinen tarafı, Şehitkamil Belediyespor oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 58. dakikasında Cafer Akpak takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Mehmet Koyuncu, 78. ve 85. dakikalarda 2 gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Maçın 89. dakikasında Kalespor, skoru 3-1 yaptı. Son düdükle birlikte stadyumda büyük coşku yaşandı. Şehitkamil Belediyespor'un BAL'a yükselmesinin ardından taraftarlar, takımı tribünlere çağırarak zaferi birlikte kutladılar.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım da taraftarla birlikte maçı izlediler ve maç sonundaki büyük sevinci paylaştılar.

"Bu şekilde devam edin"

Maçın hemen ardından sahaya inerek Şehitkamil Belediyespor takımı ile bir araya gelen Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Bugün, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini bize hissettirdiniz. Bu şekilde devam edin. Sizin hakkınız aslında Bölgesel Amatör Ligi de değil, siz Güneydoğudan çıkacaksınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

"Kazanan Gaziantep oldu, kazanan Şehitkamil oldu"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut, maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Çok mutluyuz. Başkanımıza, Kulüp Başkanlarımıza, futbolcu arkadaşlara, arkamızdan gelen taraftarlarımıza, çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yani anlatılmaz bu duygu. Elhamdülillah. Üç sezonun meyvesiydi bu. BAL'a çıktık. Herkese teşekkür ediyoruz. Kazanan Gaziantep oldu, kazanan Şehitkamil oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP