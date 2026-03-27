Şehitkamil Belediyespor\'un gençleri Türkiye Şampiyonası\'nda

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un altyapı takımları, Türkiye Şampiyonası yolculuğuna uğurlandı. U14 Futbol Takımı, 2. Kademe Türkiye Şampiyonası için Elazığ'a, U16 Futbol Takımı ise 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Diyarbakır'a hareket etti.

Gazikent Stadyumu'nda düzenlenen uğurlama programına kulüp yetkilileri, sporcular ve teknik ekip katıldı. Takımları, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut yolcu etti.

Uğurlama töreninde konuşan Teknik Direktör Taner Özaykut, elde edilen başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Özaykut, "Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü olarak gurur yaşıyoruz. U14 yaş grubumuzu 2. Kademe Türkiye Şampiyonası için Elazığ'a, il şampiyonu olan U16 takımımızı ise Diyarbakır'a uğurladık. İnşallah çocuklarımız bizleri orada da gururlandıracak. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a, Kulüp Başkanımız Sayın İrfan Karakuzulu'ya, yönetim kuruluna, Spor Müdürümüze ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza gönülden başarılar diliyorum. İnşallah kupa Gaziantep'e gelecek" dedi.

Şehitkamil Belediyespor'un genç futbolcuları, şampiyonada başarılı sonuçlar alarak kente kupa ile dönmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP