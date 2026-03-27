Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitkamil Belediyespor'un gençleri Türkiye Şampiyonası'nda

27.03.2026 11:07  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un altyapı takımları, Türkiye Şampiyonası yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un altyapı takımları, Türkiye Şampiyonası yolculuğuna uğurlandı. U14 Futbol Takımı, 2. Kademe Türkiye Şampiyonası için Elazığ'a, U16 Futbol Takımı ise 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için Diyarbakır'a hareket etti.

Gazikent Stadyumu'nda düzenlenen uğurlama programına kulüp yetkilileri, sporcular ve teknik ekip katıldı. Takımları, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut yolcu etti.

Uğurlama töreninde konuşan Teknik Direktör Taner Özaykut, elde edilen başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Özaykut, "Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü olarak gurur yaşıyoruz. U14 yaş grubumuzu 2. Kademe Türkiye Şampiyonası için Elazığ'a, il şampiyonu olan U16 takımımızı ise Diyarbakır'a uğurladık. İnşallah çocuklarımız bizleri orada da gururlandıracak. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a, Kulüp Başkanımız Sayın İrfan Karakuzulu'ya, yönetim kuruluna, Spor Müdürümüze ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza gönülden başarılar diliyorum. İnşallah kupa Gaziantep'e gelecek" dedi.

Şehitkamil Belediyespor'un genç futbolcuları, şampiyonada başarılı sonuçlar alarak kente kupa ile dönmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:03:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.