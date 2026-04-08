Şehitler Anısına Futbol Müsabakası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitler Anısına Futbol Müsabakası

Şehitler Anısına Futbol Müsabakası
08.04.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi.

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakada, il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve gazeteciler, üzerinde Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazdığı formaları giydi.

Müsabaka öncesinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü bir gelenek ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

Şimşek, müsabakanın şehitler anısına düzenlendiğini belirterek, "Polislerimiz ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için hukukun üstünlüğünü esas alarak 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bu görevi ifa ederken canlarını ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Vali Şimşek'in de formasını giydiği kırmızı takım, müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

Şimşek, müsabakanın ardından her iki takımı da tebrik ederek, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Programda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Polis, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitler Anısına Futbol Müsabakası - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Şehitler Anısına Futbol Müsabakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.