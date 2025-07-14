Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar

Denizli'de 22 takımın katıldığı Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası'nda finale emin adımlarla yürüyen Tekden Futbol Takımı, Devlet Hastanesi 1 takımını 5-3'lük skorla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. 3 gol Salim Çelik'ten gelirken Oktay Afyon ve İrfan Akşit'in 1'er golle galibiyete katkı verdiler.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADILAR

13 Temmuz Pazar Günü oynanan karşılaşma öncesinde hazırlanan pankartta" Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz" ifadelerinin altında 12 Şehit askerin fotoğrafı ile adı ve soyadı yer aldı.

Maçı 5-3 skorla kazanan Tekden Futbol Takımının Oyuncuları, "Sosyal anlamda sağlık çalışanları olarak topluma sesimizi duyurabileceğimiz harika bir turnuva geçiriyoruz. Bu hafta yaşanan bu üzücü olay ülkemizin evlatlarının şehitlik mertebesine yükselmesiyle 12 vatan evladının acı kaybına neden olmuştur. Takım olarak bu olayda sessiz kalmak istemedik. Kendi imkanlarımız ile yaptırdığımız pankartta onları unutmadığımız unutmayacağımızı ve her zaman onları saygıyla anacağımızı belirttik. Başımız sağ olsun. Bugün ki galibiyetimizi tüm şehitlerimize armağan ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundular.