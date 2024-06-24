Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol Kursu Başladı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol Kursu Başladı

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol Kursu Başladı

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlenen futbol kursu, 22 öğrencinin katılımıyla Emin Kaçar Antrenman Sahasında başladı. Haftada 2 gün gerçekleştirilen kurslarda, öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

24.06.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlenen futbol kursu, 22 öğrencinin katılımıyla Emin Kaçar Antrenman Sahasında başladı. Haftada 2 gün gerçekleştirilen kurslarda, öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında açılan futbol kursunda eğitimler başladı. 22 öğrencinin eğitim gördüğü kursların ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Gençlerimizin sporla iç içe olmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımız büyük ilgi görüyor. Futbol kursumuza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde alacakları eğitimlerle hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirecekler. Belediyemizin servislerince belirlenen güzergahlardan alınan öğrencilerimiz, kursları bitince aynı şekilde evlerine bırakılacak. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan kurslarımızdan istifade eden tüm öğrencilerimize başarılı bir yaz dönemi diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol Kursu Başladı - Son Dakika

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