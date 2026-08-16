Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu

Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu
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Muğla Seydikemer'de düzenlenen güreşlerde İsmail Koç, Cengizhan Şimşek'i yenerek başpehlivan oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1000 güreşçi katıldı. Yağışlı havaya rağmen sporcular kıyasıya mücadele etti.

Finalde Cengizhan Şimşek'i yenen İsmail Koç, başpehlivan oldu.

Organizasyonda güreş ağalığını ise 12 milyon 48 bin lira bedelle Ramazan Sarıca kazandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, konuşmasında başpehlivanlığı kazanan İsmail Koç'u tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş güreşleri takip etti.

Kaynak: AA

Cengizhan Şimşek, Seydikemer, Etkinlik, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu - Son Dakika

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