Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan seçildi - Son Dakika
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Spor

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan seçildi

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu\'nda başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan oylama sonucunda Şekip Mosturoğlu, başkan seçildi. Mosturoğlu, seçimin 3 Temmuz zaferlerinin taçlandığı bir süreç olduğunu belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mosturoğlu ve ekibini tebrik etti ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.

27.04.2024 16:37
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oyların çoğunluğunu alarak başkan seçilen Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz zaferlerinin burada taçlandığını söyledi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından kürsüye çıkan Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Herkese şükranlarımı sunuyorum. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Dostça bir süreç yaşadık. Sonuçta demokrasi kazandı. Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Seçim süreci boyunca bize her türlü imkanı sağladı, destek verdi. Bu sürece başladığımda seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceğini düşünüyordum. 3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar burada durmaktadır."

Toplantının son konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise Mosturoğlu ve ekibini tebrik etti.

Güzel bir süreci birlikte tamamladıklarını aktaran Koç, "1590 kişi oy kullandı bugün. Bunda trafik ve maç olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok adaylı seçimlere önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye çok inanıyoruz. O yüzden Fenerbahçe olarak TFF'ye aynı öneride bulunuyoruz. Ben 2018'de seçildikten sonra hepinize söz verdim, garanti verdim. O seçimde yaşadığımız antidemokratik hiçbir şeyin bundan sonra yaşanmaması gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha hep beraber tamamlıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe camiasının beraber olduktan sonra her zorluğu aşacağına inandığını anlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz. Oluşan birlik beraberliğimizin kırılgan olduğunu da yaşayarak görüyoruz. Bir ve beraber olalım diyenlerin eylem ve söylemlerinin aynı istikamette olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları bu birlikle bertaraf ettik. Bizler hayatımız boyunca karşımıza çıkan zorluklarda Fenerbahçe sevgimizle ayakta kaldık. Son birkaç yılda camiamıza Fenerbahçe'mize göz göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılarda suskun kalanlar, mücadele edip destek olmak yerine dışardan bakanlar, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyenler, hatta adımlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe tüm isimlerden ve kişilerden öndedir. Kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir."

Kaynak: AA

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