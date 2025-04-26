Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı - Son Dakika
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Spor

Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı

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Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız" dedi.

26.04.2025 11:26  Güncelleme: 11:42
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ MUCİZELERE KALDI"

Son oynanan maçta 2 puan bırakan futbol takımının başarısız olduğuna değinen Mosturoğlu, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez" dedi.

Konuşmasına devam eden Mosturoğlu, "Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır." diye konuştu.

Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı
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Faruk Ilgaz Tesisleri, Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • nihat1436922:
    Adamlar yıllarca TFF , MHK , PFDK ,UEFA milli takımlar alt yapı üst yapı, spor yorumculari, medya gibi futbolun tüm dinamiklerine kendi adamlarını yerleştirmiş ler. Şimdide meyvelerini topluyorlar. kısaca feto taktiği. 1 10 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    Taraftarları uyutmaya devam... Gs şampiyon olmadığı yıl başkanını gönderir FB taraftarı hikaye dinlemeye uyumaya devam... Ali Koç olduğu müddetçe FB ligimi askıya alıyorum... Ali Koç başkan gs şampiyon boşuna demiyorlar 6 0 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    fb ağlama 2 0 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    ?????????????? 1 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    bu kim la 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ESKI PARLAK GUNLER ICIN BUR SEY LAZIM HANI ESKI BASKANLARINIZIN ACIKLAMARI VAR YA, YAPTIYSAM FENEV ICIN YAPTIM, 2 MILYON BİLMEM NE TARAFTARIMIZ VAR FALAN 0 0 Yanıtla
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