- Selahattin Baki: "Karşımıza dikile dursunlar şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursunlar şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe deplasman tribününe maçtan kopmadıklarını için teşekkür ederek sözlerine başlayan Baki, "Takım sakinliğini korumayı başardı. Hocamız da öyle. Anamızın ak sütü gibi, son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen yüzde yüz haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu penaltı pozisyonun yüzde yüz penaltı olmasına bu kadar barizken gerek Çağdaş Hoca'nın, bütün ekibinin ve Başakşehir'in bütün yedek kulübesinin agresif ve sert, bu kadar bariz olan bu pozisyona tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Artık bu Türkiye'de bu algı işlerinin nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için, şimdi herkes bu penaltıyı konuşuyor. Fenerbahçe lehine şimdiden algılar başladı. Penaltıdan 15 dakika önce Batshuayi'nin bir ikili mücadelesinde Başakşehirli oyuncunun net bir penaltısı var. Hani bunu maçın dinamik temposunda hakem gözden kaçırmış olabilir ancak nasıl VAR çağırmaz. Hatırlarsanız VAR hakemi açıklandığında biz camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerimizde bir kez daha ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakikada durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Şimdi bunun bu şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi bu pozisyon olduktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyon tekrarını gösterdi. Bu da aslında canlı yayının olağan akışına haykırı bir durum. Yani yönetime geldiğimizden beri uzun süre mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi de budur. Hem VAR ayrı çağırmıyor, pozisyonu kontrol etmiyor hem de maalesef yayıncı kuruluş bu pozisyonu tam 9 dakika sonra olay soğuduktan tekrar gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla, bu gibi dinamiklerle biz savaşmaya devam ediyoruz. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursunlar şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta, o eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler. Özetlersek, taraftarımıza, takımımıza ve teknik ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber, bazı gerginliklerde ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdi sadece yazıklar olsun diyeyim. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" şeklinde konuştu.

"Şimdi birkaç gün açıklama yapmazlar"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili Baki, "Tabii biz son maç 2 puan kaybettik, onlar da kazandığı için şimdi birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara hiç gerek kalmasa. Ben çok kale almıyorum açıkçası. Çünkü onlar öne geçtikleri zaman ya da öne geçecek gibi oldukları zaman algılara başlarlar. Biraz geridelerse ihtilal, dostluk, kardeşlik mesajları olur" diye düşüncelerini aktardı.

"Her maçtan sonrada çıkıp konuşacak halimiz yok"

Samsunspor beraberliği sonrası camianın açıklama beklentisi içerisinde olduğunun hatırlatılması üzerine Selahattin Baki, "Hayır özel bir sebebi yok. Her maçtan sonrada çıkıp konuşacak halimiz yok. Şahsi fikrim budur" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü transferiyle ilgili ise, "Buradaki muhabir arkadaşların hepsi beni aramıştır son 1 haftadır. Biz biliyorsunuz tarzımız bu. Bitecek gibi olursa bir transfer o zaman açıklarız" diye konuştu.

"Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe camiası ile pek de olumlu olmayan bir geçmişe sahip"

Ali Koç'un, Süper Kupa finaline Abdülkadir Bitigen'in atanmasıyla ilgili açıklamasının ardından hakemin bu müsabakadaki performansı değerlendiren Baki, "Başkanımız fırsat bu fırsat buradaki polemikler yaşanmasın diye Süper Kupa finalinde yabancı hakem istemişti. Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe camiası ile pek de olumlu olmayan bir geçmişe sahip. Dolasıyla öyle bir maçta onun isminin açıklanması bizi çok şaşırtmıştı. Bugün gösterdiği performansta bir şey yok. Batshuayi'nin pozisyonun kaçırdı ama aksiyon halinde olabilir böyle şeyler. Burada biraz VAR'ı suçluyorum" diye sözlerini noktaladı.