Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.

Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve yakınları katıldı. ELMAS: ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAYLI BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİKGalatasaray Başkanı Burak Elmas , hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.TERİM VE ELMAS BİR ARAYA GELMEDİBu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim , törende bir araya gelmedi. Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün 1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.