Selçuk Bora Çavuşoğlu: Fair Play Olgusunu Türkiye Genelinde Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz - Son Dakika
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Selçuk Bora Çavuşoğlu: Fair Play Olgusunu Türkiye Genelinde Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz

28.05.2025 23:27
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, fair play olgusunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını ve ilköğretimden itibaren toplumun tabanına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

- Selçuk Bora Çavuşoğlu: "Ülkemizin genelinde fair play olgusunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

TMOK Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu:

"Fair play olgusunu daha iyi yerlere taşımak istiyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, fair play olgusunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde yapılan 30. Fair Play Hareketi Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil eden ve yönetim kurulu üyesi seçilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yeni bir süreçten geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Olimpiyat Komitemizin Başkanı Sayın Ahmet Gülüm oldu. Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte Haldun Domaç hocamızla da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne bağlı Fair Play Komisyonu'nu oluşturdu. Biz de hocamızla birlikte bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlk görevim de Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde yapılan 30. Fair Play Hareketi Genel Kurulu'na katılmak oldu. Orada Türkiye'yi temsilen ben katıldım ve yönetim kurulu üyesi oldum. Yaklaşık 35 ülke katılım sağladı, 8 tane koltuk vardı. Allah'a çok şükür Türkiye olarak koltuklardan birini yönetim kurulu olarak biz aldık" diye konuştu.

"Ülkemizin genelinde fair play olgusunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Fair play olgusunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını aktaran Selçuk Bora Çavuşoğlu, "Biz bunu genelden tabana doğru yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Başkanımız Sayın Haldun Domaç'ın da çok güzel plan projeleri var bu konuda. Daha önceden gerçekleştirilen bizim de zaman zaman hocayla birlikte katkı sağladığımız üniversite kervanı gibi süreçleri devam ettireceğiz ama toplumun daha çok tabanına yaygınlaştırılması için ilköğretimde fair play'i yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Orta öğretim ve lisede de aynı şekilde bir çalışmamız var. Yerel yönetimlerle buluşacağız fair play buluşmaları adı altında. Bunlar bazen belediyeler olacak. Bazen valiliklerimiz olacak. Devletimizin bütün kurum kuruluşlarıyla ortak koordineli bir şekilde çalışıp ülkemizin genelinde fair play olgusunu, fair play duruşunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Fair play olgusunu daha iyi yerlere taşımak istiyoruz"

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, TMOK olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Zor bir sürecin içerisine girdik. Çünkü çok büyük bir sorumluluk gerektiren bir süreç ama gerek Haldun hocamız, gerekse yönetim kurulu üyelerimiz ve ben elimizden gelen çabayı ortaya koymaya sarf ediyoruz. Bayrağı belirli bir seviyede devraldık ve biz onun üzerine daha iyilerini katıp fair play olgusunu ve uluslararası alanda da temsiliyet gücünü de daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Bunun için çalışacağız, bunun için çabalayacağız. Allah yardımcımız olsun" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Selçuk, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk Bora Çavuşoğlu: Fair Play Olgusunu Türkiye Genelinde Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz - Son Dakika

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