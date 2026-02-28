Selçuk İnan, dört büyüklere karşı tek puanını Galatasaray'dan aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuk İnan, dört büyüklere karşı tek puanını Galatasaray'dan aldı

Selçuk İnan, dört büyüklere karşı tek puanını Galatasaray\'dan aldı
28.02.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran Selçuk İnan, dört büyükler ile yaptığı mücadelelerde sadece Galatasaray'a karşı puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 1-0 yendi.

KOCAELİSPOR'UN DÖRT BÜYÜKLERE KARŞI ŞANSI TUTMADI

Taraftarları önünde Beşiktaş'a kaybeden Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı istediği performansı sergileyemedi.

TEK PUAN GALATASARAY'DAN ALINDI

Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray karşısında puan aldı ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibi, diğer 6 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LİGDE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı lig maçlarını tamamlayan Kocaelispor, ligin ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak.

Galatasaray, Selçuk İnan, Kocaelispor, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan, dört büyüklere karşı tek puanını Galatasaray'dan aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Gençtürk Serkan Gençtürk:
    nasıl bir haber çok ilginç yazmasan haberimiz olmayacak?????? 2 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Fenere 3 puan..Bjk a 3 puan GS 0 puan..GS Selçuk HOCAYI tebrik etti..bize puan versin diye beklemedi..Fener taraftarı Emre HOCAYA demediğini bırakmadı İŞTE GS FARKI BU 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 20:10:06. #7.12#
SON DAKİKA: Selçuk İnan, dört büyüklere karşı tek puanını Galatasaray'dan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.