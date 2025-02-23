Selçuk İnan: Duran Toplara Çalıştık Ama Başarılı Olamadık

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk ve buna çalıştık ama korktuğumuz başımıza geldi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "Buradan 3 puan ile dönmek zordu, bunu biliyorduk. Oyuna iyi başladık. Trabzonspor'un duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk ve buna çalıştık ama korktuğumuz başımıza geldi. 2-0 yenik duruma düştük. 3-0'dan sonra bile maçı berabere getirecek pozisyonlara girmek, takımım adına önemliydi. Puan ya da puanlar almak istiyorduk ama olmadı. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - TRABZON