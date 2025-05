Selçuk İnan: Her İki Taraf da Kazanmayı Hak Etti

- Selçuk İnan: "Bugün her iki taraf da kazanmayı hak etti"

RİZE - Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bugün her iki taraf da kazanmayı hak etti. İki taraf da maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Rizespor oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Her iki takımın da kazanmak için iyi mücadele ettiğini belirten İnan, "Bugün iki takım da maçı kazanmak için bütün gücünü ortaya koymaya çalıştı. Düşündüğümüz gibi gelişti. Rizespor biraz sıkıntılı durumda olduğu için kısmen oyunumuzu kabul edecekti. Biz de özellikle oyunu alabildik ancak 3. bölgede kaliteli işler yapmakta zorlandık. Rize'nin de tabii güçlü olduğunu biliyoruz. Özellikle yan atışlarda, geçişlerde güçlü bir takım. Nitekim hem duran toplarda, yandan ortalarda hem de geçişlerde zorluk yaşattılar. Oyunun ikinci yarısında iki takım da çok güzeldi ama oyunun kontrolünü de kaybettik diyebilirim. Geçişe döndü bir ara oyun. Rizespor'da çok geçiş yakaladı, biz de yakaladık. En nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz gol ve maçı kaybettik. Dediğim gibi bugün her iki taraf da kazanmayı hak etti. İki taraf da maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Rizespor oldu" diye konuştu.