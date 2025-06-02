Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gaziantep FK'den ayrılan genç teknik adam Selçuk İnan'ı takımın başına getirmişti. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız veren Yeşil-siyahlılar, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Kocaelispor, RAMS Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'i tranfer etmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlıların milli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydettiği aktarılırken, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Kocaelispor'a imza atacağı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Serdar Gürler, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor - Son Dakika
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