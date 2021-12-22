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Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi - Son Dakika

Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi

22.12.2021 10:45

Fatih Terim'in yokluğunda Adana Demirspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, "Transfer döneminde önemli çalışmalarımız olacak" diyerek müjdeli haberi verdi.

Adana Demirspor deplasmanında galibiyet hasretini dindiremeyen Galatasaray'da moraller bozuk. Avrupa'daki oyunu lige yansıtamayan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle tekrar lige tutunmaya çalışacak. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, kadroda revizyona gidileceğini açıkladı.

Selçuk İnan mağlubiyet sonrası taraftara müjde verdi

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Gol yollarındaki problemlerle ilgili gelen soruya Selçuk İnan, "İnanın çok çalışıyoruz. Antrenmanların çoğunu bu yönden yapıyoruz. Geriden oyun kurma, set oyununda ligin önemli takımıyız. Gol beklentisi yüksek ama skora yansıtamadığınızda çok şey anlatırsınız ama bir şey ifade etmez" dedi.

Selçuk İnan mağlubiyet sonrası taraftara müjde verdi

"YENİ OYUNCULAR GEREKECEK"

Selçuk İnan, "Az önce hocamızla da konuştuk. Eğer çalışarak geliştiremiyorsanız biraz da geliştirmeniz gerekecek. Yeni oyuncular gerekecek. Bu yönde çalışmalar var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi

Adana Demirspor, Galatasaray, Selçuk İnan, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi - Son Dakika Spor


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