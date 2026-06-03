Selçuk Yılmaz İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Selçuk Yılmaz İddiaları Reddetti

Selçuk Yılmaz İddiaları Reddetti
03.06.2026 13:25
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Selçuk Yılmaz, yasadışı bahis iddialarını reddederek suçsuz olduğunu savundu. Tutuklandı.

Selçuksports adlı internet sitesinin yöneticisi olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz kanalla herhangi bir bağlantısı olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Sitenin, Türkiye Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Haziran'da Denizli'de gözaltına alınan Yılmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BBC Türkçe'nin gördüğü ifade tutanağında Yılmaz, Almanya'da dövüş okulu işlettiğini ve gelirinin bir kısmının buradan geldiğini söylüyor.

Yılmaz, yasadışı bahisle herhangi bir ilgisinin olmadığını, yalnızca geçmişte kısa süreliğine yasal bir site kullandığını ifade ediyor.

Adına açıldığı iddia edilen sosyal medya hesapları ve paylaşımların kendisine ait olmadığını vurgulayan Yılmaz, daha önce kullandığı telefonunun bir otelde kaybolduğunu ve hattını sonradan kapattırdığını dile getiriyor.

Ayrıca Almanya'da benzer bir iddiayla açılan davanın lehine sonuçlandığını belirten Yılmaz, tüm bu nedenlerle suçsuz olduğunu ve hakkında yöneltilen ithamları kabul etmediğini söylüyor.

Avukatları da suçlamaları destekleyecek delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmasını talep ediyor.

Türkiye'den milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

İnternet sitelerinin performanslarını analiz eden Similar Web'e göre, selcuksports adresiyle bağlantılı 10'a yakın alan adı bulunuyor.

Bu internet sitelerinin her biri aylık milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

İzleyicilerin tamamına yakını Türkiye'den.

Son dönemde yasadışı bahis soruşturmaları Türkiye geneline yayıldı. Binlerce kişi hakkında işlem yapılan soruşturmalar futbolcular ve kulüp yöneticilerine kadar uzandı.

Kaynak: BBC

Selçuk Yılmaz, Teknoloji, 3. Sayfa, Medya, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk Yılmaz İddiaları Reddetti - Son Dakika

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