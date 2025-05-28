Selçuklu Belediyespor Üçüncü Oldu

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük maçında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü'nü 4-3 yendi.
Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçta Selçuklu Belediyespor'un gollerini, İsmail Tan, Ramazan Kayar, Alaettin Yuşan ve Mehmet Aydın attı.
Gaziantep Polisgücü'nün gollerini ise Latif Adeel, Shahid Akash ve Hasan Hüseyin Korkmaz kaydetti.
Selçuklu Belediyespor, ligde 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.
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