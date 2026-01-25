Selendi Belediyespor şampiyon

Manisa 1. Amatör Lig Alaşehir Grubu'nda mücadele eden namaglüp lider Selendi Belediye Spor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den düşen Selendi Belediye Spor, bu sezon oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Son hafta karşılaşmasında rakibi Adala Spor'un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabaka tatil edilirken, Selendi Belediye Spor 3-0 hükmen galip sayıldı ve şampiyonluğu garantiledi.

Sezon boyunca rakiplerine yalnızca 3 gol izni veren Selendi temsilcisi, 23 gol atarak grubun en az gol yiyen takımı olma unvanını da elde etti. Şampiyonluk kupasını takım kaptanları Semih, Süleyman ve Ercan; Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban ve Manisa ASKF yöneticisi Alim Teker'in elinden aldı.

Şampiyonluğu davul-zurna eşliğinde Selendi havası oynayarak kutlayan futbolcular, üstü açık araçla şehir turu attıktan sonra Demokrasi Meydanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Kutlamalara havai fişek gösterileri ve davul çalan minik Mesut Ege damga vurdu.

Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve Belediye Başkanı Murat Daban, şampiyonlukta emeği geçen oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti. - MANİSA