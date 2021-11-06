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Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu - Son Dakika

Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu

06.11.2021 10:39
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu

Manisa Selendi ilçesinde düzenlenen liseler arası kız voleybol turnuvasında rakiplerini mağlup eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon olduSelendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası kız voleybol turnuvası tamamlandı.

Manisa Selendi ilçesinde düzenlenen liseler arası kız voleybol turnuvasında rakiplerini mağlup eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası kız voleybol turnuvası tamamlandı. Spor salonunda düzenlenen turnuvaya ilçede eğitim öğretim veren 4 lise katıldı. Eleme usulü ile oynanan müsabakalar sonucunda oynadığı tüm maçları kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız voleybol takımı finalde Selendi Anadolu Lisesi ile karşılaştı. 3 seti de kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi turnuvayı birincilikle tamamlarken, Selendi Anadolu Lisesi ikinci, Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Şampiyon ve dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını ilçe protokolünün elinden aldı. Turnuva sonunda konuşan Kaymakam Ali Yıldırım, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmanın en kolay yolunun spor yapmaktan geçtiğini belirterek, liseler arası kız voleybol turnuvası final müsabakasında ter döken öğrencileri kutladı. - MANİSA

Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, voleybol, Selendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu - Son Dakika Spor


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