Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenledi.
Selendi Kapalı Spor Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvasında bir araya gelen bayan personellere ve sporcu velilerine İlçe Spor Müdürü Sait Bozer tarafından karanfil verildi. Bayan personel ve sporcu velilerinin karşılaşmasında kadınlar evdeki hünerlerini spor salonunda da gösterdi. İlçe Müdürü Sait Bozer, "Türk kadını her alanda, her işte başarılı. Sporda da başarılılar." dedi. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası - Son Dakika
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Mersin Galataspor kadın futbol takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i başarılarından dolayı ziyaret etti. Demir, takımın başkanı, teknik direktörü ve oyuncularını tebrik ederek, lider olduklarını ve bir üst lige çıkmak için çalıştıklarını belirtti.
Yahyalı'da düzenlenen erkekler futsal turnuvasının final maçında Yahyagazi Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacaklarına inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı. MKE Ankaragücü'nde kaleci Ertaç Özbir sakat ve cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yılport Samsunspor ise ligde 12. sırada yer alıyor ve geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü kazanmıştı. MKE Ankaragücü, son 3,5 aydır deplasmanda galibiyet alamıyor.
Mersin'de düzenlenen tenis turnuvasına 14 kategoriden 350 sporcu katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kadınların sporda elde ettiği başarıları vurguladı. Turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübü, Van'da yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Kulüp, farklı branşlarda deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim verirken, birçok sporcu ulusal başarılara imza atarak milli takıma yükseldi. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları aracılığıyla binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağlıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Kocuk, takımın iyiye gittiğini ve takımca iyi işler yapıldığını ifade etti. Ankaragücü maçını da içeride oynayacaklarını belirten Kocuk, taraftarın desteğiyle 3 puanla ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, takımda bir aile ortamı oluştuğunu ve bu ortamın başarıya katkı sağladığını belirtti.
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