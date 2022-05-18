Selendi'de liseler arası futbol ve voleybol turnuvası sona erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen liseler arası erkek futbol ve voleybol turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Selendi Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen liseler arası erkek futbol ve voleybol turnuvalarının final maçları Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Selendi Anadolu Lisesi arasında yapıldı. Futbol turnuvasında Selendi Anadolu Lisesi şampiyon olurken, 2. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve 3. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Voleybol turnuvasında ise Selendi Anadolu Lisesi şampiyon olurken, 2. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 3. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Final maçını Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer, SYDV Müdürü Çağlar Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci ile birlikte öğrenciler izledi. - MANİSA