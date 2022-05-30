Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

30.05.2022 11:46
Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Selendi'de 1470 metre rakımla en yüksek nokta olan Çıkrıkçı Mahallesi Karataş/Bayraktepe zirvesine Gençlik ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi.

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Selendi'de 1470 metre rakımla en yüksek nokta olan Çıkrıkçı Mahallesi Karataş/Bayraktepe zirvesine Gençlik ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan doğaseverler tarafından zirvede şanlı Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Selendi ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Karataş (Bayrak Tepe) zirvesine gerçekleştirilen yürüyüş güzergahında taşınan eski Çıkrıkçı köyünden kalan Cami minaresi incelendi. Karataş/ Bayraktepe zirvesine ulaşan yürüyüş grubu zirvede dev boyutta Türk Bayrağı açtı. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı komutasındaki Demirci Akıncıları tarafından milli mücadele döneminde yoğun olarak kullanılan bölgede bulunan mağarayı da inceleyen doğaseverler, sonrasında dağ eteklerinde bulunan ve bölgede bilinen Kandırmış Sultanın Kabrini ziyaret etti. Yürüyüş sonunda Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı Metin Başoğul ve Çıkrıkçılı vatandaşlar tarafından yürüyüş yapan doğaseverlere ikramda bulunuldu. Kaymakam Yıldırım yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada,; "Gençlik ve Doğa Yürüyüşünde 1470 rakımla ilçemizin en yüksek noktasına çıktık, şanlı bayrağımızı açtık ve büyük bir coşku yaşadık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese, tüm katılımcılara, bizi ağırlayan muhtarımıza ve Çıkrıkçılı hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaymakamlık himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Tapu Müdürü Ferhat Gülcan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Sait Bozer ile birlikte kurum çalışanları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı
Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı
Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı
Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Karataş, gençlik, Selendi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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