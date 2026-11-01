SEM Performans Ligi 1. Etap elemesinde güreşçiler Erzincan\'da mindere çıkıyor

SEM Performans Ligi 1. Etap elemesinde güreşçiler Erzincan'da mindere çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da düzenlenen Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları devam ediyor. Bir üst aşamaya geçmek isteyen sporcular minderde mücadele ederken organizasyonda sporcu ve antrenörlere başarı temennisinde bulunuldu.
Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları Erzincan'da devam ediyor.
Müsabakalarda sporcular, bir üst aşamaya yükselmek için minderde mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında sporcuların performanslarını sergilediği müsabakaların tüm heyecanıyla sürdüğü belirtilerek, yarışmalara katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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