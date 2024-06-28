SEM Projesi Atletizm Seçmeleri Bolu\'da Başladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen olan Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) projesinin atletizm seçmeleri 34 ilden 663 sporcu ve 31 hakemin katılımıyla Bolu'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen olan Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) projesinin 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek olan atletizm seçmeleri başladı. Karaçayır Atletizm Pistinde devam edecek olan müsabakalar boyunca gençler 12-13 yaş kız ve erkek kategorilerinde, yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, 200 metre, 60 metre branşlarında yarışacak. Baraj kriterlerini geçmek için mücadele edecek olan sporcular, Sporcu Eğitim Merkezi'ne katılabilmeye hak kazanacak. - BOLU