Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy: Galatasaray'ı yeneceğiz - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy: Galatasaray'ı yeneceğiz

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.

25.02.2024 21:44  Güncelleme: 21:59
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Süper Lig devi Beşiktaş'ı genç yıldızı Semih kılıçsoy deplasmanda 2-0 yendikleri İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Son haftalardaki başarılı performansını değerlendiren yıldız futbolcu Semih, "Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum" dedi.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy maç sonuna da damga vurdu: Galatasaray'ı yeneceğiz
Beşiktaş\'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy: Galatasaray\'ı yeneceğiz
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy: Galatasaray'ı yeneceğiz - Son Dakika

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