Semih Şentürk\'ten Fenerbahçe\'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 takımını çalıştıran ve şu an kariyerine yorumcu olarak devam eden sarı-lacivertlilerin efsane ismi Semih Şentürk, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili ço çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"ANTRENMANDA HEP KARIŞIK 11 YAPIYORMUŞ"

Eski öğrencileriyle hala görüştüğünü belirten Şentürk, Mourinho ile ilgili aldığı bilgiyi SkySpor YouTube kanalındaki yayında açıkladı. Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde;

"Geçen seneki çocuklarla iletişimim var. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş. Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var. Mourinho sezon başından beri, bizim çocuklar hepsi gidiyorlar oraya... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor. Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler...

"KİMSEYLE KONUŞMUYORMUŞ"

Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş. Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş.