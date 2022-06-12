Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

12.06.2022 10:07
Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanmaya devam ederken, önümüzdeki sezonun çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi planları doğrultusunda güçlü ve alternatifli kadronun temellerini atmak için yoğun tempoda çalıştıklarını aktararak, gelecek sezon daha zorlu ve çekişmeli geçeceğini, rakiplerin karşılarında daha güçlü olmak için çaba göstereceklerini vurguladı. Hancı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk futbolunun geleceği için yürürlüğü koyduğu Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerin rahat bir nefes aldığını belirtti.

"Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, şampiyonluk kutlamalarını taraflı-tarafsız herkesin büyük bir beğeniyle takip ettiğini vurgulayarak, "Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor. En küçük bir olumsuzluğa meydan vermeden örnek kutlama organizasyonları gerçekleştirdik. Bütün dünya bizi takip etti. Ülkemizin tanıtımı adına önemli bir başarı elde ettik. Sorumluluğumuz daha da arttı. Trabzonspor yeniden şampiyon olsa da kutlamalara gelelim diyen birçok insanın güzel duygularıyla karşılaştık. Bu bizim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon daha zorlu geçecek"

Şemsetdin Hancı, önümüzdeki sezonun daha da zorlu geçeceğini söyleyerek, "Rakiplerimiz daha güçlenerek karşımızda olacaklar. Kadrolarını buna göre şekillendirecekler. Biz çalışmalarımıza geçtiğimiz aylarda başladık. Daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Yöneticiler olarak sürekli zirvede, şampiyon olan bir Trabzonspor için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Bu sezon birlikte olmanın gücünü gösterdik. Önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacağız" dedi.

"Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için yapıyoruz"

Hancı, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin Trabzonspor markasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları cümlelere yer verdi:

"Şampiyonluk kutlamaları sırasında dünyada ve Avrupa'da kulübümüze karşı büyük bir sempati oluştu. Yoğun bir taraftar topluluğuna sahibiz. Onlarında destekleriyle Avrupa'da güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir atmosfere sahip. Gelir açısından, oyuncuların kendilerini vitrine çıkarma adına önemli bir yer. Bütün zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi buranında hakkını camia olarak vereceğiz. Play-off aşamasında olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Futbol bu, olumsuzluk olsa da dünyanın sonu değil. Biz planlarımızı bu arenaya göre yapıyoruz."

"Berat Albayrak ülke futboluna nefes aldırdı"

Hancı, Bankalar Birliği yapılandırmasının kulüplere rahat bir nefes aldırdığını hatırlatarak, "Trabzonspor olarak sürdürülebilir ekonomi politikamızdan taviz vermemiz söz konusu değil. Yapılan anlaşma şartlarını yerine getirme adına planlarımızı yapıyoruz. Bugün Türk futbolu nefes alıyorsa eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın katkılarını asla unutamayız. Ülke futbolu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ülke futbolunun geleceği için önemli bir adıma imza attı. Trabzonspor'a siyaset üstü bakış açısı, ailece Trabzonspor'u yaşıyor olmaları sadece bir futbolsever olduğunun göstergesi. Bizimle birlikte sevinçte ve acıda göz yaşlarını tutamayan, bordo-mavili renklere gönül vermiş önemli bir değerimiz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Şemsetdin Hancı: Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz
Şemsetdin Hancı: Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz

YORUMLAR
500
Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şemsetdin Hancı: 'Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:26:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement