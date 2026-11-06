Şemsettin Baş, Gaziantep Basketbol'da ilk maçını kazanıp şampiyonluk istedi - Son Dakika
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Şemsettin Baş, Gaziantep Basketbol'da ilk maçını kazanıp şampiyonluk istedi

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İlk 7 maçında Sinan Çelik yönetiminde 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, Çelik'le yollarını ayırıp Şemsettin Baş'la yeniden anlaştı. Baş, ilk maçını kazanırken şampiyonluk hedeflediklerini ve uyum sürecinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıkış arıyor.

Sezona başantrenör Sinan Çelik yönetiminde başlayan ve ilk 7 maçında 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, Çelik'le yollarını ayırardıktan sonra geçen seneki başantrenörü Şemsettin Baş ile anlaştı.

Takımının başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Şemsettin Baş, AA muhabirine, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen sezon yaşananlardan dersler çıkardıklarını anlatan Baş, bu sezon daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kolay olmayacak elbette. Geçen sene, geçen senede kaldı. Oralardan dersler çıkartıldı. Hem Antep şehri hem bizler çok daha iyisini hedefliyoruz. Bu takımın şu anda kurulma amacı sadece ve sadece şampiyonluk. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Hem teknik anlamda hem de mental anlamda doldurmak gerekiyor. Buralara hazırlıklı olmamız lazım. Geçen sene neler yapıldı, artıya geçtik, neler yapılmadı, eksiye düştük ve başaramadık, bunların hepsi önümüzdeki dönemde bize kılavuzluk edecektir."

Göreve başlamasının ardından oyuncularla uyum sürecine girdiklerini dile getiren Baş, takımın henüz istediği seviyede olmadığını söyledi.

Şemsettin Baş, oyuncuların yeni sisteme alışması için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Sistemi biraz tanımaları gerekiyor. Benim de onları tanımam gerekiyor. Ama şu an için iyi reaksiyonlar verdiklerini düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonunda başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Takımın başında çıktığı ilk karşılaşmayı kazanmanın önemli olduğunu belirten Baş, ligde kalan maçlarda mümkün olduğunca fazla galibiyet elde etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Sinan ÇelikBasketbolGaziantepSporSon Dakika

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