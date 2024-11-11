Sena Özgen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sena Özgen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sena Özgen Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sena Amine Nur Özgen, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

11.11.2024 13:44
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Uluslararası Kick Boks Federasyonu WAKO tarafından düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Antalyaspor'un milli sporcusu Sena Amine Nur Özgen, gümüş madalya elde etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Amine Nur Özgen, Büyükler 65 kilogram Kick Light kategorisinde finale kaldı.

Finalde Bulgar boksör Gemkova Katrin ile karşılaşan Özgen, salondan gümüş madalya ile ayrıldı.

Sena Amine Nur Özgen, kazandığı gümüş madalyasıyla Kick Boks Milli Takımı'nın 10'u altın, 14'ü gümüş ve 19'u bronz olan toplam 43 madalya ile takım olarak elde ettiği Avrupa ikinciliğine de katkıda bulunan isimlerden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sena Özgen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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