Stat: Toronto
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Senegal: Diaw, Seck (Dk. 58 Ciss), Jakobs, Niakhate, Idrissa Gueye (Dk. 57 Diarra), Camara (Dk. 57 Jackson), Diatta, Sarr (Dk. 81 Diao), Mane, Mbaye (Dk. 57 Ndiaye), Diarra
Irak: Fadhil (Dk. 46 Hassan), Sulaka, Rahman, Doski, Putros, Bayesh, Qasem (Dk. 16 Younnes), Iqbal (Dk. 67 Yakob), Al-Ammari, Tameemi (Dk. 58 Maknzi), Al-Hamadi (Dk. 58 Hashim)
Goller: Dk. 4 Diarra, Dk. 56 Sarr, Dk. 59 ve Dk. 71 Gueye, Dk. 82 Ndiaye (Senegal)
Sarı kart: Dk. 18 Seck, Dk. 81 Gueye (Senegal), Dk. 76 Al-Ammari, Dk. 90 Doski (Irak)
Kırmızı kart: Dk. 13 Sulaka (Irak)
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçlarında Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada son 32 turuna kalma umudunu korudu.
I Grubu'nda Fransa 9 puanla grup lideri, Norveç ise 6 puanla grup ikincisi olarak son 32 turuna kaldı.
Irak ise gruptan puan çıkartamayarak turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Spor › Senegal, Irak'ı 5-0 ile Geçti - Son Dakika
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