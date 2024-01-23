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Senegal ve Kamerun Son 16 Turuna Çıktı - Son Dakika
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Senegal ve Kamerun Son 16 Turuna Çıktı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda son şampiyon Senegal, Gine'yi 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Kamerun ise Gambiya'yı 3-2 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Grubu 9 puanla lider tamamlayan Senegal'i 4'er puana sahip Kamerun ve Gine takip etti. Gambiya ise grup maçlarını puansız tamamladı.

Senegal ve Kamerun Son 16 Turuna Çıktı
23.01.2024 - 23:01,
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Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda son şampiyon Senegal ile Kamerun, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Turnuvanın son şampiyonu Senegal, Abdoulaye Seck ve Iliman Ndiaye'nin golleriyle Gine'yi 2-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise 87. dakikaya 2-1 geride giren Kamerun, James Gomez (kendi kalesine) ve Christopher Wooh'un golleriyle Gambiya'yı 3-2 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Son maçların ardından 9 puanlı lider Senegal'i 4'er puana sahip Kamerun ve Gine takip etti.

Beşiktaşlı Omar Colley ve MKE Ankaragücülü Ali Sowe'un formasını giydiği Gambiya ise grup maçlarını puansız tamamladı.

Kaynak: AA
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