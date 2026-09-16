Senkronize buz pateni takımı Kars\'ta kampa girdi, hedef İngiltere\'deki Dünya Şampiyonası

Kışın Çıldır Gölü'nün doğal buzunda gösteriler yapan senkronize buz pateni takımı, Dünya Şampiyonası hedefiyle sezon hazırlıklarına Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden Kars'ta başladı.

Ankara'dan Kars'a gelen 12 kişilik Vizyon Buz Sporları Kulübünün senkronize buz pateni takımı, Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yoğun bir kamp programı uyguluyor.

Sporcular, antrenmanlarda kayış tekniği ve hız çalışmalarının yanı sıra programdaki elementlerin tekrarı, takım içi koordinasyon, koreografi, program geçişleri ile müzik ve hareket uyumu üzerine çalışıyor.

Geçen sezon Türkiye Şampiyonası ile Hollanda'daki bir organizasyonda önemli dereceler elde eden ekip, uluslararası yarışmalarda milli takım düzeyinde Türkiye'yi temsil etti.

Takım, Türkiye Şampiyonası'nın ardından Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek uluslararası yarışmada Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için gerekli derece ve kotayı elde etmeyi hedefliyor.

Sezonun devamında milli takım bünyesinde İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek isteyen sporcular, çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürüyor.

Vizyon Buz Sporları Kulübü Başantrenörü Ezo Mina Gökgündüz, AA muhabirine, Kars kampıyla yeni sezonu açtıklarını söyledi.

"İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz"

Geçen yıl Çıldır Gölü'nde gösteri yaptıklarını anlatan Gökgündüz, "Kars'a gelmemizin sebebi geçen sene Çıldır Gölü'nde çocuklar bir gösteri yapmıştı. Ondan sonra Kars Valisi ile konuştuk, Kars'ı çok beğendiğimizi ilettik. Biz de sezona Kars kampımızla birlikte başlamak istedik." dedi.

Gökgündüz, geçen sezon Hollanda'daki organizasyon ve Türkiye Şampiyonası'nda iyi dereceler elde ettiklerini belirterek, bu sezon da önemli hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Riga'daki uluslararası yarışmanın Dünya Şampiyonası yolunda önemli olduğunu aktaran Gökgündüz, "Riga'da uluslararası yarışmada Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için belli bir kotayla hak kazanmaya çalışıyoruz. Sonrasında milli takımımızla Türkiye'yi temsilen İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

Gökgündüz, Ankara'dan geldikleri için Kars'ın rakımının sporcular açısından farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Takım kaptanı 17 yaşındaki Umut Baytar ise yoğun geçen çalışmaların sezon hedeflerine ulaşmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu seneki hedeflerimiz Dünya Şampiyonası ve iki yurt dışı yarışmasına katılmak. Kars'ı çok beğendik, gerek insan olsun gerek dışarıdaki insanlar olsun gayet iyi karşıladılar bizi, şu anda da iyi karşılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz iki yurt dışı yarışmasında kaymak"

Takım sporcularından Derin Özer ise altı yıldır Vizyon Buz Sporları Kulübünde bulunduğunu belirterek, Kars kampında yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını ifade etti.

Genç sporcular için kampın bir başka özelliğinin ise farklı bir pistte çalışma imkanı sağlanması olduğunu anlatan Derin Özer, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, hedeflerimiz iki yurt dışı yarışmasında kaymak. Türkiye'de güzel dereceler yapmak ve Dünya Şampiyonası'na gitmek. Antrenmanlarda kayışımızı geliştirecek hareketler yapıyoruz. Kayışımızı hızlandıracak elementlerin tek tek üstünden geçiyoruz, koreografi oluşturuyoruz."