Şenol Güneş 1000. Maçını Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şenol Güneş 1000. Maçını Oynadı

Şenol Güneş 1000. Maçını Oynadı

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerindeki 1000. maçını oynayarak mutluluğunu paylaştı.

21.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TEKNİK Direktörlük kariyerinde 1000'inci maçına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1000'inci maçı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişten beri öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta sonu oynanan Başakşehir maçıyla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkarken biri ilke de imza atmış oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda konuşan tecrübeli teknik adam 1000'inci maçın mutluluğunu yaşarken zamanın çok hızlı geçtiğini ifade ederek, "Maç sayısından çok işe başlarken yeni başlayan biri olarak kendimi düşünüyorum. Ama ilk başlangıçtaki tabi heyecanım ve akıl, kontrol, sabır, cesaret farklılıkları oluyor tabi zaman içerisinde. İlk müsabakaya çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecan, aynı duygularım vardı. Bugün de aynı duygularım var. Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum" dedi.

'FUTBOL DÜNYASI BANA BU İMKANI VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEM LAZIM'

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1000'inci maça çıkmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Aslında teşekkür etmem lazım. Futbol dünyası bana bu imkanı verdi. Allah'a şükrediyorum. Çünkü bugünlere geldik. İşimizi düzgün bir vaziyette yaptık. Geriye baktığımızda saha sonuçları, kazanılan, kaybedilen, berabere kalınan maçlar var ama önemli olan alnımızın akıyla hayırlısıyla oralara çıkmak. Acılarımız, iyi günler kötü günlerimiz var. Ama bugün 1000'inci maçı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de bunu sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Saymadım, tekrar saymak gerekiyor herhalde. Hangi maçlar nasıldı? Hangisi önemli hangisi önemsiz bilemiyorum ama her müsabaka önemli. Kaybettiğiniz maçlardan dersler çıkarıyorsunuz, kazanınca mutlu oluyorsunuz onun verdiği bir mağrurluk var. Onu taşımanız çok önemli. Yani kazanmak her şey demek değildir. Kazanmak, kaybetmek iç içedir. Bazen kaybederek ders alırsınız bazen kazanarak ders alırsınız. Her gün öğrendim yani. Her gün bir şeyler öğrendim. ve 1000'inci maç dediğiniz gibi oynamış olduk"

'YENİ YAPACAKLARIMIZA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR'

Tecrübenin önemine değinen Güneş, "Mutluyum ama geriye dönüp baktığımızda çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. İlk müsabakaya çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecan, aynı duygularım vardı. Bugün de aynı duygularım var. Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişten beri öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor. ve bugünlere geldik. Dolayısıyla maç sayısından çok işe başlarken yeni başlayan biri olarak kendimi düşünüyorum. Ama ilk başlangıçtaki tabi heyecanım ve akıl, kontrol, sabır, cesaret farklılıkları oluyor tabi zaman içerisinde. Çünkü insanları olgunlaştırıyor. Tecrübe önemli. En önemlisi de sabır zaten. Geçmişte daha tez canlı, daha sinirli, daha agresif, daha çok istekli ama kontrolsüz oluyorken son yıllarda daha dengeli, daha hoş görülü, daha sakin olmaya çalışıyoruz. Tabi yılların verdiği bir tecrübe yaptığımız işin gereği olarak. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda sadece şunu düşünüyorum; iyisiyle kötüsü geride kaldı. Boş zamanlarımda bakacağım iş olarak görüyorum o maçları, müsabakaları. Bugün yeni müsabakalar için hazırlanıyorum. 1000 taneyi geride bıraktık. 1001 veya 1100 kaç olacaksa bilmiyorum, ona bakacağım. Çünkü yaptıklarımızı konuşarak zaman ayırmak yerine yeni yapacaklarımıza hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Şenol Güneş, Futbol, Güneş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş 1000. Maçını Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şenol Güneş 1000. Maçını Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.