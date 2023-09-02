Beşiktaş\'ın stoper Isak Hien için yaptığı teklif ortaya çıktı

Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı İtalya'ya kırdı. Siyah-beyazlılar, Hellas Verona forması giyen Isak Hien için görüşmelere başladı.
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş; Hellas Verona forması giyen Isak Hien için İtalyan ekibine 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti.
24 yaşındaki İsveçli stoper, Hellas Verona formasıyla 35 maça çıktı. Hien bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı üretmezken 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
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