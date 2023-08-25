Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor - Son Dakika

Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor

Son Güncelleme: 25.08.2023 09:38

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Romanya'da oynanan Dinamo Kiev maçında alınan 3-2'lik galibiyetle rekor kırdı. Güneş, Beşiktaş tarihinde Avrupa'da üst üste 5 maç kazanan ilk yerli hoca oldu. Ayrıca, Güneş aynı zamanda Beşiktaş'ın tarihinde en uzun namağlup serisine sahip olan hoca unvanını da eline geçirdi.

Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, Romanya'da oynanan mücadelede Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu galibiyetle rekor kırdı. Güneş, Beşiktaş tarihinde Avrupa'da üst üste 5 maç kazanan ilk yerli hoca oldu.

22 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Şenol Güneş'in sadece Avrupa'da değil genel tabloda da yeni bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş ile 22 maçta yenilmeyerek siyah-beyazlıların tarihinde en uzun namağlup serisi yakalayan hoca olma unvanını eline geçirdi.

YABANCILARDA EN İYİSİ LUCESCU

Yabancı hocalardan ise Lucescu, Ağustos 2022 ile 16 Şubat 2023 arasındaki 28 maçlık kaybetmeme serisi ile en uzun yenilmeme unvanına sahip yabancı hoca konumunda.

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor - Son Dakika
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