Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş'in Fatih Tekke'nin görev almasıyla kulüpte üst düzey yöneticilik görevine atanacağı ileri sürülmüştü.

Ancak Haber61'deki habere göre Şenol Güneş ile yönetim arasında yapılan toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Görüşme sırasında taraflar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı Trabzonspor ile Şenol Güneş'in yolları tamamen ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde bir de çarpıcı bir iddia yer aldı. Buna göre Güneş'e, Süper Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ve bir görüşmenin dahi gerçekleştiği ileri sürüldü. Güneş'e bir diğer teklifin de İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal'den geldiği ifade edildi.