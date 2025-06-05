Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş'in Fatih Tekke'nin görev almasıyla kulüpte üst düzey yöneticilik görevine atanacağı ileri sürülmüştü.
Ancak Haber61'deki habere göre Şenol Güneş ile yönetim arasında yapılan toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Görüşme sırasında taraflar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı Trabzonspor ile Şenol Güneş'in yolları tamamen ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
Haberde bir de çarpıcı bir iddia yer aldı. Buna göre Güneş'e, Süper Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ve bir görüşmenin dahi gerçekleştiği ileri sürüldü. Güneş'e bir diğer teklifin de İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal'den geldiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)