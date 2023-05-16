Şenol Güneş'in martılara ilişkin ifadeleri sosyal medyayı salladı: Parti kursa yüzde 10 oy alır - Son Dakika
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Şenol Güneş'in martılara ilişkin ifadeleri sosyal medyayı salladı: Parti kursa yüzde 10 oy alır

16.05.2023 15:57

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un sergisini gezen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gündem olan bir yorumda bulundu. Güneş'in, "Bazen Caddebostan'da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, 'Ne işin var burada?' diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da bunun gibi mesajlara yer vermiş." sözleri sonrası sonrası sosyal medyada bazı futbolseverler, "Parti kursa yüzde 10 oy alır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Omar Colley, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Gazhane'deki Hatay isimli sergisini gezdi. Sergide açıklamalarda bulunan Güneş'in sözleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"YOLDA MARTILAR OLUYOR ONLARA KIZIYORUZ"

Demirkubuz'un tabloları ile ilgili konuşan Güneş, "Bazen Caddebostan'da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, 'Ne işin var burada?' diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da bunun gibi mesajlara yer vermiş." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in martılarla ilgili sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı: Parti kursa yüzde 10 oy alır

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Şenol Güneş'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Şenol Güneş'ten filozof olarak bahsederken, "Parti kursa yüzde 10 oy alır" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Futbolseverler, Şenol Güneş'in martılarla ilgili sözlerini konuşuyor: Parti kursa yüzde 10 oy alır
Futbolseverler, Şenol Güneş'in martılarla ilgili sözlerini konuşuyor: Parti kursa yüzde 10 oy alır
Şenol Güneş'in martılarla ilgili sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı: Parti kursa yüzde 10 oy alır
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Şenol Güneş'ten Türk futbolu için yabancı kuralı yorumu Şenol Güneş'ten Türk futbolu için yabancı kuralı yorumu

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'in martılara ilişkin ifadeleri sosyal medyayı salladı: Parti kursa yüzde 10 oy alır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in martılara ilişkin ifadeleri sosyal medyayı salladı: Parti kursa yüzde 10 oy alır - Son Dakika
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