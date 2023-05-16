Şenol Güneş'in martılara ilişkin ifadeleri sosyal medyayı salladı: Parti kursa yüzde 10 oy alır

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Omar Colley, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Gazhane'deki Hatay isimli sergisini gezdi. Sergide açıklamalarda bulunan Güneş'in sözleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"YOLDA MARTILAR OLUYOR ONLARA KIZIYORUZ"

Demirkubuz'un tabloları ile ilgili konuşan Güneş, "Bazen Caddebostan'da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, 'Ne işin var burada?' diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da bunun gibi mesajlara yer vermiş." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Şenol Güneş'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Şenol Güneş'ten filozof olarak bahsederken, "Parti kursa yüzde 10 oy alır" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: