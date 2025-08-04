Süper Lig devi Beşiktaş'ın dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanırken, eski teknik dirktörü Şenol Güneş'in de yeni adresinin belli olacağı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'a sponsor olacak olan ABD'li bir firma, Siyah-beyazlılara 5 yıl için 200 milyon euro ödeme yapacak.
Öte yandan ABD'li şirketin ortaklarından birinin Beşiktaş'ın eski teknik direktörü olan Şenol Güneş'i çok sevdiği ve futbolun içinde yer almasını istedikleri kaydedildi. Bu doğrultuda firmanın bir futbol konsorsiyumu kuracağı Şenol Güneş'in marka tarafındaki direktör olacağı dile getirildi.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti - Son Dakika
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