Şenol Güneş: Kazanmayı Unutmuştuk - Son Dakika
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Spor

Şenol Güneş: Kazanmayı Unutmuştuk

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kazanmanın önemine vurgu yaptı ve oyun disiplinine dikkat çekti.

25.11.2024 23:56
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- Şenol Güneş, "Kazanmayı unutmuştuk"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun disiplinine bağlı kalarak oynadıklarını belirterek, "Kazanmayı unutmuştuk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybettikleri maçlar sonrası kriz dönemi geçirdiklerini belirtti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Güneş, "Üst üste maçların kaybedilmesi; başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak önemliydi bizim için. Ama tabi rakibin de sorunları vardı. Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların direncini biraz sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işler yaptık" dedi.

"Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim başkan oyuncular hepsi mutluydu" diyen Güneş, "Personel de dahil. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutlu olmak için genç arkadaşlarımızın elinden gelen gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırlı oynamaları bunlar önemliydi ama yine tabi eksiklerimiz var. Bu da futbol hatalar oyunu. Bugün itibariyle sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti Alanyaspor maçı var. Alanya daha farklı oynuyor, Samsunspor maçında iyi oynadı. Aslında Adana Demirspor da Eyüp ve Kayseri maçlarında berabere kaldı. Çok dirençliydi, direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonda da berabere kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yine de ona motive olmak durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, çok geride kaldık, kazanarak gitmek durumundayız. İyi bir tarafı, oynayan arkadaşlarımızın hepsi oyun disiplini içinde yüzde yüzlerini vermeye çalıştılar. Mutluyuz onda. Bir de şuna bakmak lazım, takımın kazanmış olması anormal övgüyü getirmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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