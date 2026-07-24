Şenol Güneş Stadyumu Yenileniyor - Son Dakika
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Şenol Güneş Stadyumu Yenileniyor

Şenol Güneş Stadyumu Yenileniyor
24.07.2026 09:59
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Trabzonspor'un stadyumu, yeni sezon öncesi konfor ve güvenlik artırımı için yenileniyor.

Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyum, yeni sezon öncesinde taraftarlarına daha konforlu ve güvenli bir maç deneyimi sunmak amacıyla birçok noktada yenileniyor. Stadyumda loca, VIP tribünü, sosyal alanlar ve seyirci girişlerine yönelik düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor'un karşılaşmalarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan stadyumda yeni sezon için hazırlıklar yapılıyor. Stadyum konforunu üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, stadyumun güneydoğu bölümünde 12 yeni loca inşa ediliyor. Bunun yanı sıra kuzey, güney ve doğu tribünlerinde yer alan mevcut 73 locanın kapasitesi de yüzde 50 oranında artırılarak daha fazla taraftara hizmet verecek hale getiriliyor.

Yeni VIP tribünü oluşturuluyor

Batı üst tribünü, basın tribünü ve standart seyirci bloklarında gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler sonucunda stadyuma yepyeni bir soluk kazandırılırken, yapılan çalışmalarla 409 kişi kapasiteli yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Tüm bu güncellemelerin ardından stadın toplam seyirci kapasitesi tescillenerek 41 bin 61 kişi olarak belirlendi.

Giriş çıkışlar ayrılıyor, trafik yoğunluğu azalacak

Maç günlerinde stadyum çevresinde yaşanan araç ve yaya trafiğini en aza indirmek için de adımlar atıldı. Batı tribünündeki VIP ve protokol girişleri, standart seyirci girişlerinden tamamen ayrılıyor. İlgili kurumlarla koordineli yürütülen bu çalışma sayesinde, turnike ve arama noktalarındaki yığılmaların önüne geçilmesi ve taraftarların stadyuma giriş sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Sosyal alanlar ve ibadethaneler unutulmadı

Stadyum içindeki mevcut mescitlerin kullanım şartlarını iyileştirmek adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taraftarların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni şadırvan ve abdest alma alanları inşa ediliyor. Sezon başlangıcına kadar tamamlanan bölümler hemen taraftarın kullanımına açılacak, ihtiyaç duyulan ilave çevre ve tribün düzenlemelerine ise sezon içerisinde de ara verilmeden devam edilecek.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş Stadyumu Yenileniyor - Son Dakika

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