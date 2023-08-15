Şenol Güneş: Talisca, 'Sizi özledim, gelmek istiyorum' dedi - Son Dakika
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Şenol Güneş: Talisca, 'Sizi özledim, gelmek istiyorum' dedi

Son Güncelleme: 15.08.2023 00:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük maçı sonrasında yaptığı açıklamada Anderson Talisca hakkında konuştu. Güneş, Talisca'nın kendisine 'Sizi özledim, gelmek istiyorum' dediğini söyledi ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca Güneş, maçı da değerlendirerek takımının daha iyi bir oyun sergilemesini beklediğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunarak Anderson Talisca hakkında açıklama yaptı.

"ÖZLEDİM, GELMEK İSTİYORUM DEDİ"

Talisca hakkında konuşan Güneş, "Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Talisca, "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dedi. O zaman gel dedim. Ama istekler başka, gerçekler başka. Benim bir yalanım yok, onun bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular benim bildiğim kadarıyla. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyorum. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceği kimin gideceği benim bileceğim konu değil. O yüzden yönetime sorun dedim. O zaman açıklamak zorunda kaldım" dedi.

"GEÇ GELEN GOL BİZİ GERDİ"

Öte yandan karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

TALİSCA YALANLAMIŞTI

Talisca ise hakkındaki açıklamalara, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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