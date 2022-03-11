Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken "yetenek avı"na çıktı - Son Dakika
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Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken "yetenek avı"na çıktı

11.03.2022 12:01

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı farkındalık projesiyle yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyor.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı farkındalık projesiyle yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyor.

Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlattı.

Farkındalık projesi kapsamında, Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'da 18-35 yaş arası 150 sporcuyu eğitecek Erken, projenin finaline kalma başarısı gösterecek 15 yüzücüyü yarışmalara hazırlayacak.

Milli sporcu Birgül Erken, AA muhabirine, projenin Birgül Erken Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince yürütüldüğünü söyledi.

Haziran ayı sonuna kadar devam edecek proje hakkında

bilgiler veren Erken, "Serbest dalış sporunun tanıtımı, Anadolu'daki gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması, Türkiye su altı sporlarına bağlı milli sporcular olarak gençlerin önünü açmak hedefimizdi. Çok şükür, çok güzel gidiyor." dedi.

Erken, projenin Edirne ve Elazığ ayağını tamamladıklarını, 50 genci eğittiklerini belirterek, bundan sonraki duraklarının Adana, Trabzon, Samsun ve Çanakkale olacağını, finali de haziran ayında yapacaklarını bildirdi.

"Anadolu'da el üstünde tutuyorlar"

Projenin yeni şampiyonlar yetiştirme anlamında önemli olduğuna dikkati çeken Erken, şunları kaydetti:

"Yetenek havuzunu oluşturup serbest dalışta yeni şampiyonlar, yeni Birgüller yetiştirmek amacındayız. Bu projeyi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu destekledi. Birgül Erken Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı olarak ilk projem oldu. Yeni bir dernektik, destek verildi ve aldık yürüdük. Serbest dalışta çocukların ciğerlerinin çok daha iyi olduğunu öngördüğüm iller var Anadolu'da. Belki batıda çok fazla hizmet ve insanlarda doymuşluk var. İnsanlar yeri geldiğinde ilgi göstermiyor. Anadolu'da el üstünde tutuyorlar. Yeni bir branşı, yeni bir spor dalını illerinde görmek istiyorlar."

Final Çanakkale'de planlanıyor

Erken, özellikle Anadolu'daki gençlere serbest dalış sporunu sevdirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Anadolu'daki gençlerde bazı yetenekleri parlattık ve çok heyecan duyduk. Özellikle Elazığ'da 3 dakika nefes tutan Umut isimli bir oğlumuz vardı, o çok ilginçti." ifadelerini kullandı.

Projenin finalini Çanakkale'de yapmayı düşündüğünü aktaran Erken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ilde bir kız ve bir erkek seçimi yapılacak, finalde de onlar değerlendirilecek. Finali Çanakkale olarak öngördük ama daha büyük çaplı etki yaratmak için İstanbul da olabilir. 150 genci eğitip sonra içlerinden minimum 15 kişiyi bu yarışmalarda onurlandıracağız, onlara ödüller vereceğiz ve Allah'ın izniyle projemizi tamamlayacağız."

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken yetenek avı na çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken yetenek avı na çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken yetenek avı na çıktı

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Milli Sporcu, Çanakkale, gençlik, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken 'yetenek avı'na çıktı - Son Dakika


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