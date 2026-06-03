Serbest Dalış Şampiyonası Sırbistan'da - Son Dakika
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Serbest Dalış Şampiyonası Sırbistan'da

03.06.2026 12:40
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Türkiye, 9-15 Haziran'da Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 15 sporcu ile yarışacak.

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası 9-15 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 10 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda kadınlarda Nida Bulut, Sude Fidan, Kardelen Çarpar, Zeynep Elbir, Zeynep Aydemir, Asya Ceren Yılmaz, Irmak Doğruel, Duru Çevir, Yağmur Ergün, Ada Olpak ve Elif Ak Yıldız, erkeklerde ise Ediz Duman, Yusuf Kıvanç Erkan, Timur Alp Kuru ve Polat Kaan Perçiner yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest Dalış Şampiyonası Sırbistan'da - Son Dakika

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